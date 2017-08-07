Олег Романцев: "Гол Ерохина - чисто спартаковский"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что второй гол в матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" забил в спартаковском стиле. Сине-бело-голубые в конце первого тайма во второй раз поразили ворота красно-белых, а автором забитого мяча стал Александр Ерохин.
- Второй гол начался с того, что в центре поля сбили Смольникова, - отметил Романцев. - Спартаковцы, похоже, ждали, что судья даст свисток, и чуть притормозили. Но арбитр игру не остановил. А комбинацию, которую завершил Ерохин, я бы назвал чисто спартаковской: Кокорин пасом нашел Кузяева, который в касание выложил мяч под удар Ерохину. Все было сделано на счет – раз-два. Красиво!
Полностью интервью Романцева //
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 2:0 45+1' Александр Ерохин pic.twitter.com/PAdfcKOoVN– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
andreiwantsev
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02:01
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну дак. забитые голы - чисто срамтаковские, а пропущенные - судья виноват, газон, погода.
01:46