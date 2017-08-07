Олег Романцев: "Гол Ерохина - чисто спартаковский"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что второй гол в матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" забил в спартаковском стиле. Сине-бело-голубые в конце первого тайма во второй раз поразили ворота красно-белых, а автором забитого мяча стал Александр Ерохин.

- Второй гол начался с того, что в центре поля сбили Смольникова, - отметил Романцев. - Спартаковцы, похоже, ждали, что судья даст свисток, и чуть притормозили. Но арбитр игру не остановил. А комбинацию, которую завершил Ерохин, я бы назвал чисто спартаковской: Кокорин пасом нашел Кузяева, который в касание выложил мяч под удар Ерохину. Все было сделано на счет – раз-два. Красиво!

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Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"