01:26 | Футбол — РФПЛ

Олег Романцев: "Гол Ерохина - чисто спартаковский"

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Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что второй гол в матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" забил в спартаковском стиле. Сине-бело-голубые в конце первого тайма во второй раз поразили ворота красно-белых, а автором забитого мяча стал Александр Ерохин.

- Второй гол начался с того, что в центре поля сбили Смольникова, - отметил Романцев. - Спартаковцы, похоже, ждали, что судья даст свисток, и чуть притормозили. Но арбитр игру не остановил. А комбинацию, которую завершил Ерохин, я бы назвал чисто спартаковской: Кокорин пасом нашел Кузяева, который в касание выложил мяч под удар Ерохину. Все было сделано на счет – раз-два. Красиво!

Полностью интервью Романцева //
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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andreiwantsev

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02:01

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну дак. забитые голы - чисто срамтаковские, а пропущенные - судья виноват, газон, погода.

01:46