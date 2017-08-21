Олег Романцев: "Футбол – не хоккей, и удаление одного игрока еще не трагедия"

Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" после поражения своей бывшей команды от "Локомотива"​ в 7-м туре чемпионата России (3:4) отметил, что нельзя считать удаления полузащитника Александра Самедова решающим моментом встречи. Тем не менее, по его мнению, судья мог обойтись без красной карточки в концовке первого тайма.

– Я уже говорил, что футбол – не хоккей, - считает Романцев. - И потеря одного игрока еще не трагедия. Не могу припомнить, чтобы, оказавшись в таком положении, мы уступали бы сопернику. Было трудно понять, почему после перерыва "Спартак" отступил назад, полностью отдав инициативу сопернику. Прежде всего, следовало взять под контроль мяч, прессинговать. Здесь могли бы пригодиться Ананидзе, Пашалич, Фернанду. И самое главное – нельзя было давать забить быстрый мяч. Сработай этот план, "Локомотив" устал бы и сбавил обороты. Что касается справедливости удаления Самедова, то в подобных случаях все остается на усмотрение арбитра. Еськов принял карательное решение, хотя даже в более явных случаях судьи частенько стараются к ним не прибегать. (Александр ЛЬВОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив" //

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