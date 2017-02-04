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Олег Романцев: "Еременко - один из моих любимых полузащитников"

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Пятница. Редакция "СЭ". Олег РОМАНЦЕВ.Олег Романцев: "Надеюсь, с капитанской повязкой Дзюба заиграет еще лучше"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что ему нравится игра полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Кроме того, специалист выразил надежду на то, что футболист вернется в прежних кондициях после двухгодичной дисквалификации.

ЦСКА потерял Еременко…

– Роман – один из моих любимых полузащитников. Никогда не говорил об этом, так как он выступал за ЦСКА. Очень большая потеря. У него практически нет слабых мест: и бьет, и с техникой все в порядке. Такой футболист у меня бы заиграл.

– Реально вернуться после двух лет простоя?

– Когда ты привык находиться на виду, а потом играешь при пустых трибунах и на кочковатых полях – это может сломить психологически. Но, надеюсь, у Романа есть характер. Однако два года футбольного расцвета у него отняли…

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