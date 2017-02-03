13:56 3 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Романцев: "Два года дисквалификации Еременко – это много, это может его убить психологически"

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Легендарный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев назвал полузащитника ЦСКА Романа Еременко одним из своих любимых футболистов. Финский хавбек был дисквалифицирован после того как в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина.

– Один из любимых моих игроков, – говорит Романцев. – Все у него в порядке – и бежит, и бьет, и с головкой все нормально. Два года дисквалификации – это много. Это психологически может его убить. Два лучших года у него отняли.

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Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
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КОММЕНТАРИИ (3)
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sprut73

Что не убивает, делает нас сильнее...

17:04 3 февраля

spetrov

Ну отнял-то он сам у себя, объективно говоря. Хотя какие были обстоятельства...

15:28 3 февраля

Gogy

Классно, у него отняля 2 года. Перед этим заставляет кокс нюхать, палачи...

14:40 3 февраля

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