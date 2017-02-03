Олег Романцев: "Два года дисквалификации Еременко – это много, это может его убить психологически"

Легендарный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев назвал полузащитника ЦСКА Романа Еременко одним из своих любимых футболистов. Финский хавбек был дисквалифицирован после того как в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина.

– Один из любимых моих игроков, – говорит Романцев. – Все у него в порядке – и бежит, и бьет, и с головкой все нормально. Два года дисквалификации – это много. Это психологически может его убить. Два лучших года у него отняли.