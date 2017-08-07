Олег Романцев: "Даже в страшном сне подобное не могло привидеться"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что был поражен вторым таймом матча 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:5). После первой половины встречи сине бело-голубые выигрывали со счетом 2:0, а после перерыва еще три гола забили в ворота красно-белых.

– Даже в страшном сне подобное не могло привидеться! "Зенит" превзошел "Спартак" в той игре, на которую чемпион сам делал ставку – быстрый переход в контратаку с использованием просчетов соперника. На сей раз, хозяева были и свежее, и удачливее.

– Когда счет стал 0:3, поняли, что занавес опущен?

– К сожалению. В таких матчах чудеса – редкость. Не пойму: ну, как можно было дать без помех пробить головой Кришито по мячу, отскочившему от газона. Да и пассивность Реброва выглядела странной. Хотя время что-то изменить еще оставалось.

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Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"