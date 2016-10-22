Олег Пашинин: "По поводу настроя "Локо" перед игрой с ЦСКА не волнуюсь"

Тренер "Локомотива" Олег Пашинин подчеркнул в интервью "СЭ", что мотивация команды в преддверии матча 11-го тура премьер-лиги с ЦСКА не вызывает у него опасений. По словам специалиста, каждая игра для железнодорожников сродни финалу.

– Меня часто спрашивают о самом памятном моменте в карьере, и ответ всегда один: золотой матч 2002 года, – говорит Пашинин.

– Леонид Слуцкий в "Москве" и "Крыльях" перед матчами показывали футболистам мотивирующие ролики. Может, и вам стоит подготовить нарезку с чемпионской встречи 2002 года, чтобы вдохновить команду?

– Интересная идея. Но не знаю, нужна ли сейчас ребятам какая-то дополнительная мотивация. По поводу настроя как раз не волнуюсь. Для нас любая игра сродни финалу Кубка, все это прекрасно понимают. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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