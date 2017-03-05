Олег Пашинин: "Отношение к Миранчуку со стороны тренерского штаба "Локомотива" не менялось"

Тренер "Локомотива" Олег Пашинин в интервью "Спорт день за днем" подчеркнул, что слухи об уходе полузащитника Алексея Миранчука не сказываются на атмосфере внутри команды. По его словам, данная информация не повлияла на отношение тренерского штаба к футболисту.

- Насколько тренерскому штабу сложно сохранить адекватную атмосферу в коллективе, когда едва ли не каждый день пишут о том, как и за сколько уходит игрок основного состава?

- Внутри коллектива на это никто не обращает внимания. Атмосфера в команде как была рабочей, так и осталась. И отношение к Миранчуку со стороны тренерского штаба не менялось: соответствуешь требованиям игрока основного состава - выходишь на поле.

- Сам игрок не выглядит потерянным?

- Допускаю, что на него это может оказывать определенное влияние. Не так просто абстрагироваться, когда вокруг постоянная шумиха. Высказываются люди, которые далеко не всегда имеют прямое отношение к этой ситуации.

- Обсуждал ли Миранчук эту ситуацию с вами?

- Нет, со мной не обсуждал.