Олег Пашинин: "Лоськову нужно хорошо поработать над физическим состоянием"

Тренер "Локомотива" Олег Пашинин в интервью "Спорт день за днем" выразил уверенность в том, что Дмитрий Лоськов сможет принести пользу команде. По его словам, 43-летний россиянин не растерял своего мастерства.

- Как можно оценить нынешнее физическое состояние Лоськова? - вопрос Пашинину.

- Над этим компонентом ему еще предстоит хорошо поработать (улыбается).

- Есть ли шанс, что Лоськов сыграет не символические две минуты в игре последнего тура, а появится на поле хотя бы несколько раз и принесет какую-то пользу?

- Я этого не исключаю. Но все будет зависеть от физического состояния Дмитрия. Его мастерство никуда не делось. Особенно это стало понятно во время зимних сборов, когда мы принимали участие в играх на тренировках.

- То есть Лоськов способен до сих пор выходить на поле именно из-за уровня мастерства?

- Да. Хоть Дмитрий и давно не выступает на профессиональном уровне, он поддерживает себя в форме. Лоськов сам тренировался и в футбол продолжал играть. Его техника никуда не делась. Сейчас все упирается в физическую готовность.

- Вы ведь тоже прославленный ветеран "Локо". И у вас не было прощального матча…

- Со мной история, думаю, закончилась. Все хорошо вовремя. Сейчас я уже не потяну (улыбается).