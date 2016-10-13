Олег Пашинин: "Амкар" не зря находится в верхней части таблицы"

Тренер "Локомотива" Олег Пашинин отметил, что его команде предстоит непростой матч в 10-м туре премьер-лиги. Железнодорожники 15 октября сыграют на выезде против "Амкара". По словам Пашинина, пермская команда показывает футбол, который соответствует ее положению в турнирной таблице.

- "Амкар" неспроста находится в верхней части таблицы, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Пашинина. - По качеству игры это место заслуженное. Мы понимаем, что предстоит нелегкий матч. Пермь любит обороняться большими силами и умеет остро контратаковать. Это доставляет массу проблем любому сопернику. Будем стараться нивелировать сильные качества "Амкара" и воспользоваться слабыми сторонами, которые есть у любой команды.

- Чем принципиально этот "Амкар" отличается от прошлогоднего?

- Думаю, в этом году удалось объединить ребят одной идеей. Чтобы воплотить в жизнь мысли тренера, необходимо время. Сейчас футболисты лучше понимают, что от них требуется. Соответственно, лучше это выполняют.

- Матчи в Перми складываются непросто для всех. Фактор искусственного поля имеет значение?

- Не думаю, что именно этот фактор на первом месте. Просто дома "Амкар" играет с другими эмоциями.