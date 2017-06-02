Олег Мищенко покинул "Амкар"

"Амкар" расторг соглашение с нападающим Олегом Мищенко, информирует пресс-служба клуба. Форвард перешел в пермскую команду в прошлом году на правах свободного агента. Он провел за основной состав "Амкара" один матч, а первую половину минувшего сезона отыграл в аренде в "Ильичевеце" из Мариуполя.

– У нас не было ни малейших претензий к Олегу ни в тренировочном процессе, ни в быту, – отметил исполнительный директор клуба Денис Маслов. – В то же время, обсудив перспективы Олега в "Амкаре", мы оказались с ним единодушны в том, что лимит на легионеров едва ли позволит ему получить в нашей команде ту игровую практику, на которую Олег, как любой настоящий спортсмен, рассчитывает.

Не могу не отдать ему должного – он поставил свои спортивные амбиции выше сиюминутных материальных интересов и предпочел скамейке запасных "Амкара" борьбу за место в основном составе другого клуба. Хочу поблагодарить Олега за совместную работу и от души желаю ему удачного продолжения карьеры.