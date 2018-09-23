Олег Меньшиков: "Все мы ждем чуда от дерби"

Актер и режиссер, художественный руководитель театра Ермоловой, художественный руководитель театра Ермоловой и болельщик ЦСКА Олег Меньшиков – о матче команды против "Спартака" в восьмом туре чемпионата России.

- Боление за ЦСКА – это у меня наследственное. У меня отец был военнослужащим, - сказал Меньшиков в эфире программы "По коням!" на канале ЦСКА в Youtube. - И тогда был исторический матч, но в большинстве случае в моем детстве это был хоккей. Сейчас уже футбол вышел на первое место. Каждая игра - это как премьера. Ты не знаешь, чего ждать, как будешь отвечать на посылы партнеров на поле или на сцене. Все мы ждем чуда. Хочется чтоб билось сердце.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

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