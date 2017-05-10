Олег Кузьмин: "Жалею, что сразу не пошел в "Рубин"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что сожалеет о переходе в "Локомотив" в 2009 году. По словам россиянина, он уже тогда мог стать игроком казанского клуба, но сделал выбор в пользу железнодорожников.

- После "Москвы" вы подписали трехлетний контракт с "Локомотивом", но провели в нем лишь 1,5 года. Что не получилось в "Локомотиве" либо что-то привлекло в "Рубине? - вопрос Кузьмину.

- И до "Локомотива" у меня был вариант попасть в "Рубин". Я выбрал "Локо" из-за того, что Москва и дом рядом. А что не получилось, не знаю. Не моя команда "Локомотив", и все.

- Жалеете, что сразу в "Рубин" не перешли, а то застали бы чемпионские сезоны?

- Есть такое, да. Наверное, из всей своей карьеры об этом только и жалею, что не поехал сразу в Казань.