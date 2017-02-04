Олег Кузьмин: "Жаль, что "Рубин" потерял много очков на старте сезона"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин подчеркнул, что его больше не беспокоит травма колена. Сегодня 35-летний россиянин впервые с мая прошлого года вышел на футбольное поле, приняв участие в товарищеском матче с "Осиеком" (1:2).

Кузьмин вышел на замену на 62-й минуте встречи. Девять месяцев назад он получил повреждение коленного сухожилия, а летом перенес операцию.

- Сегодня я уже ничего не чувствовал, колено меня не беспокоило, никакого дискомфорта не было, - приводит ТАСС слова Кузьмина. - Обидно только, что проиграли. Я с начала года вместе с командой полноценно тренируюсь и готовлюсь ко второй части сезона.

Все хорошо, очень рад, что вернулся на поле, благодарен всем, кто со мной был на протяжении этого долгого периода. Все-таки период восстановления был очень долгим и тяжелым. Спасибо всем, кто был рядом.

Кузьмин отметил, что, несмотря на большое количество новых футболистов, взаимопонимание в команде уже намного лучше, чем было летом.

- Первые туры была притирка друг к другу, а концовку все-таки провели на достаточно хорошем уровне, - продолжил защитник. - Жаль, что в начале растеряли много очков, но сейчас уже видно, что команда притерлась и все готовятся исправить положение, есть желание выполнить задачу - попасть в еврокубки. Посмотрим, что будет, но в сравнении с тем, что было летом, сейчас намного лучше.