Олег Кузьмин: "Завершил карьеру и решил сосредоточиться на учебе. В планах - тренерская работа"

Экс-защитник "Рубина" и сборной России Олег Кузьмин принял решение завершить карьеру футболиста. По словам 37-летнего футболиста, он хочет получить тренерскую лицензию.

- Почему решили закончить карьеру?

- Возраст уже приличный. Конечно, были варианты продолжения карьеры, но не было нормальных предложений, чтобы дальше играть. Поэтому решил сосредоточиться на учебе, на получении тренерской лицензии. Пока в планах тренерская работа.

- Вы уже учитесь?

- Да, в декабре у нас экзамены в ВШТ.

- С "Рубином" не было договоренности, что будете работать тренером в клубе?

- Таких договоренностей не было.

Кузьмин в мае покинул "Рубин", за который выступал с 2010 года. Он долгое время был капитаном казанской команды, выиграл бронзовые медали чемпионата России (2010), становился обладателем Кубка и Суперкубка России (2012). (Игорь НОВИКОВ)

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