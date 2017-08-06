Олег Кузьмин: "Все понимают: "Рубину" нужно время"

Капитан "Рубина" Олег Кузьмин признался, что еще не адаптировался к новой игровой схеме казанской команды. По его словам, ему привычнее действовать на фланге обороны при расстановке 4-4-2.

- Участие в матче с ЦСКА под вопросом?

– К сожалению. Впрочем, надежда еще есть. Посмотрим, что скажут врачи.

– Специалисты уверяют: пусть с очками у "Рубина" негусто, зато с каждым туром команда прибавляет. У вас такое же ощущение?

– Да. Постепенно сыгрываемся, привыкаем к новой тактической схеме. Думаю, все понимают: "Рубину" нужно время.

– При Бердыеве ваши функции на поле изменились?

– Безусловно. Ведь теперь мы действуем в три центральных защитника.

– Вы-то как были фланговым, так и остались.

– Это правда. Но все равно тут есть отличия, маленькие нюансы. Честно говоря, при расстановке 4-4-2, которую "Рубин" использовал в последние годы, чувствовал себя комфортнее. Ничего, скоро адаптируюсь. Лишь бы здоровье не подводило. (Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью Олега Кузьмина

Ближайший матч "Рубина" в чемпионате России состоится 6 августа. Казанцы на выезде сыграют с ЦСКА. Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.