Олег Кузьмин: "Все понимают: "Рубину" нужно время"

Капитан "Рубина" Олег Кузьмин признался, что еще не адаптировался к новой игровой схеме казанской команды. По его словам, ему привычнее действовать на фланге обороны при расстановке 4-4-2.
- Участие в матче с ЦСКА под вопросом?
– К сожалению. Впрочем, надежда еще есть. Посмотрим, что скажут врачи.
– Специалисты уверяют: пусть с очками у "Рубина" негусто, зато с каждым туром команда прибавляет. У вас такое же ощущение?
– Да. Постепенно сыгрываемся, привыкаем к новой тактической схеме. Думаю, все понимают: "Рубину" нужно время.
– При Бердыеве ваши функции на поле изменились?
– Безусловно. Ведь теперь мы действуем в три центральных защитника.
– Вы-то как были фланговым, так и остались.
– Это правда. Но все равно тут есть отличия, маленькие нюансы. Честно говоря, при расстановке 4-4-2, которую "Рубин" использовал в последние годы, чувствовал себя комфортнее. Ничего, скоро адаптируюсь. Лишь бы здоровье не подводило. (Александр КРУЖКОВ)
Полная версия интервью Олега Кузьмина
Ближайший матч "Рубина" в чемпионате России состоится 6 августа. Казанцы на выезде сыграют с ЦСКА. Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.