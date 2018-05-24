Олег Кузьмин: "Все, что хотел, я сказал болельщикам "Рубина" на поле"

37-летний защитник Олег Кузьмин прокоментировал свой уход из "Рубина". По словам игрока, в казанской команде он провел лучший период своей карьеры.

- Спасибо Казани за восемь великолепных лет, что я здесь провел. Это было незабываемо!, - приводятся слова Кузьмина на официальном сайте "Рубина". - Лучший этап своей карьеры я провел именно здесь, поэтому решение было трудным.



Спасибо "Рубину", сотрудникам, партнерам по команде, руководству, всем тем, кто меня поддерживал. Отдельная благодарность болельщикам! Не удалось попрощаться лично, хотя клуб был готов организовать встречу с болельщиками. Думаю, все, что я хотел сказать, я сказал на поле. Спасибо за все, "Рубин"!

Кузьмин перешел в "Рубин" в 2010 году из "Локомотива". В составе казанской команды он провел в общей сложности 203 игры и забил 7 мячей, став обладателем Кубка (2011/12) и Суперкубка России (2012).