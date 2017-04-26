Олег Кузьмин: "Рубину" не хватает борьбы, движения"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин после поражения от "Терека" в матче 25-го тура чемпионата России (0:1) отметил, что его команде не хватает движения. Также 35-летний россиянин отметил, что в первом тайме ему было тяжеловато, так как впервые вышел на поле в этом сезоне.

– Нам не хватает борьбы, движения, - отметил Кузьмин. - Коллектив нормальный. Проблемы в игре. Нужно работать, делать выводы, каждому посмотреть на себя. 11 месяцев я не играл. В первом тайме было тяжеловато, но потом нормально. Не хватает ритма. (Артур Еникеев)