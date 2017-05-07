Олег Кузьмин: "Рубин" разбирает ошибки, делает выводы, но пока не получается"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин после матча 27-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:1) отметил, что у команды долгое время не получалось забить гол со стандарта, информирует клубная пресс-служба. Капитан казанцев подчеркнул, что команда планировала агрессивно начать встречу.

– "Рубин" давил весь матч, изначально была установка поддавливать с первых минут?

– Да, мы планировали начать агрессивно, показать, что играем дома. Можно сказать, что нам это удалось, но в итоге мы пропустили. Несмотря на это, старались гнуть свою линию. Хорошо, что забили со стандарта. Долго это не получалось.

– В двух домашних играх подряд "Рубин" пропускает после длинных забросов. Почему это происходит?

– Причина, наверное, в потере концентрации. Вообще очень много таких ошибок допускаем в этом сезоне, после длинных передач, после диагоналей пропускаем. Опять же, мы это разбираем, делаем выводы, но пока, к сожалению, не получается.

Трансляция матча "Рубин" – "Уфа"