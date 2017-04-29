Олег Кузьмин: "После серии неудач победа над "Локо" для "Рубина" – как глоток воздуха"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин после побед над "Локомотивом" (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России завил, что футболисты поблагодарили в раздевалке партнера по команде Руслана Камболова, который спас казанцев в моменте с Фарфаном, который бил по воротам Сергея Рыжикова в упор.

– В конце матча у "Локомотива" был сумасшедший момент, когда Фарфан бил по воротам Сергея Рыжикова в упор. Что случилось в том эпизоде?

– Был продольный пас, потом скидка. Два игрока "Локомотива" оказались в центре, и очень удачно сыграл Руслан Камболов, за что мы все ему сказали огромное спасибо в раздевалке.

– Вы согласны, что "Рубину" сегодня немного повезло? Все-таки у железнодорожников было несколько верных моментов.

– Согласен, но счет на табло, как говорит Юрий Палыч (Семин. – Прим "СЭ"). Будем надеяться, что эта победа придаст нам уверенности. После побед и восстанавливаться легче, тем более в нашей ситуации. После серии неудач, победа для нас – как глоток воздуха. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" провел трансляцию матча "Локомотив" – "Рубин"