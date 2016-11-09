13:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Кузьмин: "Планирую тренировать "Рубин" после завершения карьеры"

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Защитник "Рубина" Олег Кузьмин провел встречу с учащимися Второго московского кадетского корпуса имени Максимчука, сообщает официальный сайт клуба. В беседе с кадетами он отметил, что планирует войти в тренерский штаб казанцев после завершения карьеры.

– Когда ваша карьера футболистов закончится, чем вы планируете заниматься?

– Планирую остаться в Казани и тренировать "Рубин".

– Стремится ли ваша команда к выходу на мировой уровень и какие меры вы принимаете для этого?

– Конечно, стремится. Любой спортсмен, любая команда пытается как можно больше выиграть, участвовать в самых престижных турнирах. В том числе "Рубин".

– В каждой команде есть иностранцы. Как вы общаетесь между собой?

– Мы в России и разговариваем с ними по-русски. Если они не понимают, это их проблемы (смеется). Если серьезно, где-то мы на английском, где-то они на русском, где-то на пальцах.

– Бывают ли у вас разногласия между иностранцами и русскими?

– Как и в любом мужском коллективе, разногласия могут быть, но они бывают не только между иностранцами и русскими. У каждого в команде есть свое "я".

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6368-oleg-kuzmin-i-diniyar-bilyaletdinov-poobschalis-s-kadetami

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