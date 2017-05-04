Олег Кузьмин: "Отставка Грасии? Он как работал, так и работает"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин опроверг информацию о том, что в конце марта он, а также Сергей Рыжиков и Гекдениз Карадениз устроили разбор полетов и отчитывали Максима Лестьенна и Алекса Сонга. По данным СМИ, "ветераны попросили перевести легионеров в дубль, если те не возьмутся за голову".

– Не знаю, кому это интересно, кому надо; на самом деле, такого не было, – цитирует ТАСС Кузьмина. – Все, что у нас пишут и говорят, нужно делить на два, пресса такое любит.

Слухи об отставке Хави Грасии? Лично я на это вообще внимание не обращаю. Он как работал, так и работает. Думаю, он не обращает на это внимание.