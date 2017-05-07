21:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Кузьмин: "Очень хорошо, что сегодня "Рубин" забил со стандартов"

0
0
0
0

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин после матча 27-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:1) отметил, что команде удалось забить голы со стандартных положений. Для казанцев эта победа стала второй подряд в премьер-лиге после семи неудачных туров.

- Очень хорошо, что сегодня забили голы со стандартов, давно с нами такого не случалось, - приводит ТАСС слова Кузьмина. - Почему пропускаем после дальних передач соперников? У нашей команды в этом сезоне очень много таких ошибок, мы это разбираем, но все равно пока мало что получается, к сожалению.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4237907

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий