Олег Кузьмин: "Моуринью не потянул бы "Рубин"

Экс-защитник сборной России, а ныне тренер "Рубина" Олег Кузьмин поделился мнением об экзамене в ВШТ и том, как бы могло сложиться у экс-главного тренера "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Жозе Моуринью в России.

– Пока не объявили, но, надеюсь, все успешно, – заявил Кузьмин перед оглашением результатов. – Конечно, ощущаю, что сдал.

– Через несколько лет возглавите "Рубин"?

– Загадывать – дело неблагодарное. Еще Карадениз сдает, так что конкуренция большая. Потом будем ждать предложений.

– Гекдениз – на турецком защищался?

– Через переводчика. Кое-что понимает, но стесняется сказать.

– С Бердыев в курсе вашей сдачи?

– Возможно (улыбается).

– Записывали за ним?

– Безусловно, когда поступил на курсы, в последние полтора год вел конспекты.

– Чья тренерская работа вам нравится?

– Как Сарри тренирует "Челси", Моуринью и Гвардиола – многие.

– В Россию Моуринью приедет?

– Почему нет? Все возможно.

– "Рубин" потянул бы португалец?

– В данный момент – вряд ли (улыбается). (Евгений Белоусов)