Олег Кузьмин: "Моуринью не потянул бы "Рубин"

Экс-защитник сборной России, а ныне тренер "Рубина" Олег Кузьмин поделился мнением об экзамене в ВШТ и том, как бы могло сложиться у экс-главного тренера "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Жозе Моуринью в России.
– Пока не объявили, но, надеюсь, все успешно, – заявил Кузьмин перед оглашением результатов. – Конечно, ощущаю, что сдал.
– Через несколько лет возглавите "Рубин"?
– Загадывать – дело неблагодарное. Еще Карадениз сдает, так что конкуренция большая. Потом будем ждать предложений.
– Гекдениз – на турецком защищался?
– Через переводчика. Кое-что понимает, но стесняется сказать.
– С Бердыев в курсе вашей сдачи?
– Возможно (улыбается).
– Записывали за ним?
– Безусловно, когда поступил на курсы, в последние полтора год вел конспекты.
– Чья тренерская работа вам нравится?
– Как Сарри тренирует "Челси", Моуринью и Гвардиола – многие.
– В Россию Моуринью приедет?
– Почему нет? Все возможно.
– "Рубин" потянул бы португалец?
– В данный момент – вряд ли (улыбается). (Евгений Белоусов)
Олег Кузьмин: "Моуринью не потянет "Рубин" pic.twitter.com/X8T7fV8XH3– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) December 20, 2018