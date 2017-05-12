Олег Кузьмин: "Матч против Бердыева? Такой же, как и все"

Капитан "Рубина" Олег Кузьмин в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что казанцы постараются порадовать болельщиков на финише сезона. Защитник подчеркнул, что победа команды в предыдущем туре над "Уфой" (2:1) добавила настроения коллективу.

– Мне еще есть над чем работать после травмы, но с каждым матчем чувствую себя все лучше, – сказал Кузьмин. – Настроение в команде? После побед всегда лучше проходит и восстановление, и работа.

– Матч против "Ростова" Бердыева для вас особенный?

– Такой же матч как все – за три очка. Задача – порадовать болельщиков в концовке сезона. Нельзя говорить, что у нас нет задач на остаток чемпионата. Будем стараться занять место как можно выше. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Отметим, что матч "Ростов" – "Рубин" состоится в воскресенье, 14 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.