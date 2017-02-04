Олег Кузьмин: "Конкуренция с Мариу Фернандесом мне не страшна"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин сообщил, что на данный момент руководство клуба не предлагало ему подписать новый контракт. Действующее соглашение 35-летнего россиянина с казанцами рассчитано до мая 2017 года.

Ранее сообщалось, что "рубиновые" зимой могут расстаться с рядом футболистов, в число которых входит Кузьмин. В текущем сезоне игрок не провел еще ни одного матча из-за травмы колена.

- Контракт у меня до мая, - приводит ТАСС слова Кузьмина. - Пока никаких разговоров не было.

При этом защитник отметил, что не думает о вызове в сборную России. Также 35-летний футболист подчеркнул, что не боится конкуренции с Мариу Фернандесом.

- Первоначальная задача - вернуться в стартовый состав "Рубина", все мысли только об этом, - продолжил Кузьмин. - Поэтому о вызове в сборную пока не думал. Было обидно пропустить чемпионат Европы, но это было давно. Сейчас жизнь продолжается, и я об этом даже не вспоминаю.

Я против натурализации, и дело не в том, что есть Фернандес, просто я считаю, что у нас в стране можно и нужно искать хороших футболистов. А конкуренция с Фернандесом не страшна, ведь она есть всегда и везде. Конкуренция меня никогда не пугала.