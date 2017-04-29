Олег Кузьмин: "Игра для "Рубина" была на втором месте, главное – результат"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин после победы в гостевом матче 26-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (1:0) завил, что его команда постарается выиграть все оставшиеся встречи. Для казанской команды эта победа стала второй в премьер-лиге в этом году.

– Победа получилась трудовая, тяжелая, какие обычно они бывают. Особенно в нашей ситуации, – сказал Кузьмин. – Игра для нас была на втором месте, главное – результат. Я очень рад, что команда проявила характер, и мы добились этого результата.

– Сергей Рыжиков сказал, что игра "Рубина" была далека от идеальной. Что с ней делать?

– Здесь только один метод – работать. Нужно делать выводы.

– Какая задача у вашей команды на остаток сезона?

– Она есть. Мы в коллективе для себя ее поставили – как можно чаще радовать наших болельщиков, так как в этом сезоне мы довольно часто их огорчали. Постараемся выиграть все оставшиеся матчи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Рубин"