Олег Кузьмин: "Говорят про легионеров "Рубина", но каждому из нас надо просто посмотреть на свою игру"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин отметил, что победа над "Локомотивом" (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России стала для команды "глотком свежего воздуха". Футболист затруднился ответить на вопрос о том, что не получается у казанской команды.

– Сложно говорить, что у нас не получается, уже много разговоров на этот счет: мол, видны игровые проблемы, у нас мало что получается, – цитирует ТАСС Кузьмина. – И про большое количество иностранцев постоянно мусолят. Наверное, каждому из нас надо просто посмотреть на свою игру, на свое отношение к делу; когда все плохо, причины надо искать в самом себе, прежде всего.

Действительно, победа над "Локомотивом" как глоток свежего воздуха. Все-таки после победных матчей и восстановление идет лучше, и следующий недельный микроцикл проходит намного позитивней. Да, мы не очень хорошо играли, но в данной ситуации для нас самое главное результат. Все равно этот микроцикл проходит в более веселой, позитивной атмосфере, лучше работается, лучше восстанавливается; побеждать всегда хорошо, а для нас – это именно то, что надо.