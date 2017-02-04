Олег Кузьмин: "Больше переживал не за то, как сыграю, а за колено"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин остался доволен своим участием в контрольном матче с "Осиеком" (1:2). Экс-игрок сборной России провел первый поединок после тяжелой травмы в мае 2016 года, из-за которой не поехал на Euro-2016.

– Несмотря на то, что проиграли, игра была неплохой, много комбинировали, многое получалось из того, что наигрываем на тренировках, – цитирует официальный сайт "Рубина" Кузьмина. – Это радует. Результат важен, но не в первую очередь. Главное сейчас – набрать кондиции, вернуть связи. Думаю, в этом прогресс есть.

– Какие ощущения от возвращения в строй после длительного восстановления?

– Был очень сложный период восстановления. Спасибо родным и близким за поддержку, физиотерапевту Хуану Мартинесу. Конечно, присутствовало волнение, но больше переживал не за то, как сыграю, а за то, как будет вести себя мое колено. Все-таки тренировки тренировками, а игра – совсем другое. Очень рад, что все прошло нормально, никаких болевых ощущений не почувствовал.