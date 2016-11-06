14:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Корнаухов: "В квалификации футболистов ЦСКА сомневаться не приходится"

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Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов уверен, что армейцы одержат победу над "Амкаром" в матче 13-го тура чемпионата России. По его словам, красно-синим в этой встрече необходимо быть крайне внимательными при потере мяча.

- "Амкар" хорошо подготовлен физически, отлично играет в обороне. ЦСКА будет сложно еще из-за напряженного графика, хоть они к нему и привыкли, однако он все равно весьма изнуряющий, - сказал Корнаухов. - Игры со "Спартаком" и "Монако" дают о себе знать в психологическом плане. Сегодня армейцам нужно быть предельно внимательными при потере мяча, так как "Амкар" может применить быструю атаку.

Будет непросто. Не думаю, что стоит ожидать каких-то изменений в составе. Какие бы проблемы ни возникали, в квалификации футболистов ЦСКА сомневаться не приходится. Уверен, армейцы победят "Амкар"! (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча ЦСКА - "Амкар"

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