Олег Корнаухов: "Семак и "Уфа"? Уверен, что у Сергея все получится!"

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился уверенностью в успехе назначения на пост наставника "Уфы" тренера "Зенита" Сергея Семака. По его словам, Семаку должно хватить опыта для самостоятельной работы.

– Сергей – отличный футболист. К тому же уже работал в тренерской профессии, – сказал Корнаухов. – Почему бы не попробовать? Думаю, он справится! Семак проходит обучение и имеет громадный опыт. Но главного тренера на каждом шагу поджидают сложности.

Самое важное, найти контакт с игроками. А все остальное – технические моменты, которые решаются по ходу работы. Уверен, что у Сергея все получится! (Любовь КОНЯЕВА)

Семака называют главным кандидатом на пост наставника "Уфы"