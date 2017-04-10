Олег Корнаухов: "Между "Краснодаром" Кононова и Шалимова мало отличий"

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов по итогам матча своей бывшей команды в 22-м туре чемпионата России против "Краснодара" (1:1) выразил несогласие с тем, что нападающий Федор Смолов и полузащитник Павел Мамаев находятся не в оптимальной форме. Также Корнаухов подчеркнул, что при Сергее Галицком "быки" никогда не будут играть от обороны.

– Связка Мамаев – Смолов пока далека от оптимальных кондиций?

– Ну почему же? Оба восстановились после травм, физически уже готовы, отыграли 90 минут. Смолов был очень активен, уверенно реализовал пенальти. Мамаев, как прежде, вел игру, старался придумать что-то нестандартное. Отмечу еще Гранквиста, на котором держится вся оборона, и Каборе. Умением выгрызать мячи на грани фола этот парень напоминает Вернблума.

– Какой "Краснодар" вам нравится больше – нынешний или времен Кононова?

– Между ними мало отличий. При Кононове шли в атаку через короткий и средний пас. Не все получалось, но это было красиво. Классический спартаковский футбол 90-х. При Шалимове команда играет вертикально, больше задействованы фланги. Попроще стал выход из обороны. В целом же заточенность на атаку сохранилась. Да иначе и быть не могло. При Галицком оборонительного футбола в "Краснодаре" точно не будет. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Олега Корнаухова