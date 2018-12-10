Олег Корнаухов: "Локомотив" – скрытый фаворит в борьбе за золотые медали"

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что "Локомотив" является скрытым фаворитом чемпионата России. 43-летний россиянин отметил укомплектованность команды и опыт главного тренера Юрия Семина.

Железнодорожники занимают пятое место в РПЛ после 17 туров с 28 очками и отстают от первого места на шесть баллов. Турнирную таблицу возглавляет "Зенит"​.

– "Локомотив" – это скрытый фаворит в борьбе за золотые медали, – заявил Корнаухов в программе "После футбола". – Там все образуется, главный Юрий Семин все устаканит. По именам и по укомплектованности это довольно-таки сильная команда. Опыт тренера позволит им подойти в хорошей форме к весеннему отрезку.

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