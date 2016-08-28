Олег Корнаухов: "История ЦСКА неразделима с Перхуном"

В 15-летнюю годовщину трагической смерти голкипера ЦСКА Сергея Перхуна официальный сайт армейцев приводит воспоминания его одноклубников, выступавших вместе с вратарем в 2001 году.

– Сергей был профессионалом с большой буквы, – подчеркивает Максим Боков. – И как человека его уважали в нашем дружном коллективе, он влился быстро. Очень работоспособный человек. Он до седьмого и даже до девятого пота работал на тренировке. Придя в ЦСКА, он вырос. Уже из армейского клуба попал в сборную Украины. На самом деле, он был серьезным профессионалом. На тот момент он, может, еще и не хватал звезд с неба, но к делу подходил очень качественно. Самое яркое воспоминание о нем? Думаю, что этот человек заслуживает не отдельных воспоминаний, надо помнить его в целом. Его жизнь получилась не такой длинной, и ее не стоит разбивать на эпизоды.

– Он сыграл с нами не так много матчей, всего 13, – вспоминает Олег Корнаухов. – Что запомнилось – в профессиональном плане он рос как на дрожжах. Пришел сырым мальчишкой, но с каждой тренировкой и игрой он стоял все увереннее. Я думал, что это будет вратарь ЦСКА на долгие годы. За полгода он в плане уверенности и мастерства очень сильно вырос. К сожалению, тот матч в Махачкале прервал его жизнь, это настоящая трагедия. Приятно, что даже спустя 15 лет о нем вспоминают с теплотой. Это был светлый, душевный человек, спокойный и уравновешенный. Он всегда в памяти, дай бог, чтобы так продолжалось и дальше. История ЦСКА неразделима с Перхуном.

Мы не так много времени провели вместе, но этого времени хватило, чтобы понять: он не подлый человек, наоборот, очень открытый, доброжелательный. Когда говорят "честный человек" – это про него в полном смысле выражения. Не нужно много времени, чтобы понять, кто негодяй, а кто достойный человек. Он очень быстро стал среди нас своим, и это говорит о многом.

– Очень порядочный, скромный в быту человек, – говорит Валерий Минько. – Сильно любил свою жену, семью. Что касается игровых качеств, то я считаю, что он мог подняться на еще более высокий уровень, если бы ему позволила судьба. Он был талантливым во всем. Это подтверждает тот факт, что в таком молодом возрасте Сергей попал в сборную Украины. Думаю, у него было бы большое будущее. Он и ногами играл неплохо, и в ближнем бою. Плюс с его габаритами он уверенно действовал на выходах. Если говорить о самом ярком воспоминании, то можно сказать, что когда он встал в ворота и начал регулярно играть, у нас пошла серия очень хороших матчей. Птица только взлетела, но ее подбили в самом начале.

– На поле он был самоотверженным, требовательным к себе и другим, – отмечает Евгений Варламов. – Он был с сильным спортивным характером, в нем всегда присутствовал дух победы, в каждом игровом упражнении он хотел победить, что было видно по самоотдаче, по желанию, по глазам. На тренировках он выкладывался на все 100 процентов, не жалея ни себя, ни других. По нему было видно, что парень хороший, в любой момент готов был прийти на помощь.

Мне трудно судить о его игровом стиле, он вратарь, а я защитник. У него была такая украинская школа: прыжки в ноги, самоотверженная игра на выходах. Надежность в нем присутствовала. Сейчас Мануэль Нойер играет как последний защитник, подчищает огрехи обороны. Сергей действовал точно так же. Легко выходил из штрафной площади и играл ногами, головой – любыми частями тела, кроме рук! Он всегда помогал. Это, как я уже говорил, характеризует его как очень требовательного к себе. Все спортсмены не любят проигрывать, но в нем это было особенно подчеркнуто. Он использовал любой шанс помочь своей команде.