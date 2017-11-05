Олег Корнаухов: "Главная проблема ЦСКА - атака. Раньше были Вагнер, Олич, Жо, Думбья..."

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива"​. По его словам, главная проблема армейцев - атака.

– У "Локомотива" нынче тяжелый график.

– С одной стороны, это дополнительный козырь для армейцев, которые перед дерби получили лишних полтора дня на восстановление. Все-таки у соперника немало возрастных игроков – Фарфан, Игорь Денисов, Фернандеш, Тарасов...

– А с другой стороны?

– Я бы не зацикливался на таких вещах. Знаю, как Семин умеет настраивать футболистов на ключевые матчи. В этом сезоне "Локомотив" часто добивается результата не благодаря, а вопреки. К тому же у ЦСКА своих проблем достаточно.

– Какая из них главная?

– Атака. Раньше были Вагнер, Олич, Жо, Думбья – игроки, способные сотворить гол из ничего. Сейчас топ-форварда нет. Чалову и Жамалетдинову не хватает опыта, а Витинью – стабильности. Бразилец пытается взвалить бремя лидерства на свои плечи, не стесняется брать игру на себя. Но уровень мастерства такой, что ему еще работать и работать. (Александр КРУЖКОВ)

Матч "Локомотив" – ЦСКА пройдет 5 ноября и начнется в 16.30 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.