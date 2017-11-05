Олег Корнаухов: "Для "Краснодара", ЦСКА и "Спартака" ничего не потеряно"

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов в интервью "СЭ" оценил расклад сил в чемпионате России. По его словам, у пяти команд есть шансы на чемпионство.

– Почему забуксовал "Зенит"?

– Рано или поздно это должно было произойти. Да, в Петербурге футболистов на два состава, однако командная игра еще не выстроена. Аргентинцы только осваиваются, в силу возраста никто из них на роль лидера не тянет. Плюс многие соперники уже приспособились к тактике "Зенита". Он ведь всегда действует первым номером. При таком раскладе, чтоб не нарваться на контратаку, нужны быстрые защитники в центре обороны. Маммана, Мевля, Иванович – игроки квалифицированные. Но скорость – не их конек, это очевидно.

– Ну и кто теперь для вас фаворит чемпионата?

– У "Локомотива" с "Зенитом" не Бог весть какой отрыв, так что для "Краснодара", ЦСКА и "Спартака" ничего не потеряно. Вот эти пять клубов и будут сражаться за золото. На данный момент в России нет команды, про которую можно сказать, что она на голову сильнее остальных. Все спотыкаются, теряют очки.

– Это плохо?

– Наоборот! Тем интереснее! (Александр КРУЖКОВ)