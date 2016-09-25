02:27 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Корнаухов: "ЦСКА не хватило нестандартных действий, чтобы дожать "Краснодар"

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Бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА, а ныне тренер армейской футбольной школы Олег Корнаухов в интервью "СЭ" отметил, что армейцы были ближе к победе в матче 8-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (1:1). По его словам, столичная команда владела преимуществом на протяжении большей части встречи.

 
Суббота. Москва. ЦСКА - "Краснодар" - 1:1. Сергей ИГНАШЕВИЧ (слева) в борьбе с игроком грозненцев.Олег Корнаухов: "Березуцкого и Игнашевича подвела несогласованность"

Леонид Слуцкий считает, что ЦСКА выдал лучшую игру в сезоне. Разделяете мысль?

– В нынешнем сезоне ЦСКА все матчи проводит ровно – что дома, что в гостях. Но "Краснодар" – это совсем другой уровень сопротивления. Соперник огрызался, активно использовал контригру. И все-таки армейцы были ближе к победе. Создали больше моментов, до 80-й минуты безраздельно владели преимуществом.

– Что же помешало дожать "Краснодар"?

– Не хватило тонкости, каких-то нестандартных действий группы атаки. (Александр КРУЖКОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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waleriy

Вот и сдулись навозные. Игра была скучной и унылой.

11:14 25 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ