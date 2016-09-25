Олег Корнаухов: "ЦСКА не хватило нестандартных действий, чтобы дожать "Краснодар"

Бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА, а ныне тренер армейской футбольной школы Олег Корнаухов в интервью "СЭ" отметил, что армейцы были ближе к победе в матче 8-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (1:1). По его словам, столичная команда владела преимуществом на протяжении большей части встречи.

– Леонид Слуцкий считает, что ЦСКА выдал лучшую игру в сезоне. Разделяете мысль?

– В нынешнем сезоне ЦСКА все матчи проводит ровно – что дома, что в гостях. Но "Краснодар" – это совсем другой уровень сопротивления. Соперник огрызался, активно использовал контригру. И все-таки армейцы были ближе к победе. Создали больше моментов, до 80-й минуты безраздельно владели преимуществом.

– Что же помешало дожать "Краснодар"?

– Не хватило тонкости, каких-то нестандартных действий группы атаки. (Александр КРУЖКОВ)