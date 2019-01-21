Олег Кононов: "За игру с "Ростовом" "Спартак" можно похвалить"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов​ прокомментировал победу над "Ростовом" (2:1) в рамках матча турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер", передает из Дохи спецкор "СЭ" Александр Рогулев.

– Игра бывает разная. В целом, это турнир, каждому хотелось победить. Ребята выходили на второй тайм при счете 0:1, поэтому ставилась задача забить больше, чем у соперника. Моментов создали достаточно, отрезки определенные сыграли неплохо, разыгрывали перед штрафной. Выходы были один в один, в целом за игру ребят можно похвалить, – сказал Кононов.

– Реализация не очень хорошая, это из-за нагрузок?

– Самое главное, что создаем моменты. Конечно, работаем в двухразовом режиме. У нас все впереди. Команда у нас молодая. Мы стараемся строить, чтобы состав был смешанный, и молодые быстрее вошли в игру и быстрее адаптировались.

– Они успеют адаптироваться в Катаре за эти три матча? Или вряд ли?

– Мы готовимся к сборами. У нас впереди еще три сбора, потом чемпионат. Мы делаем ставку на том, чтобы побеждать в каждой игре. Но меня интересует качество игры. То, что мы делаем на тренировках. Чтобы начинать сезон в полной боевой готовности, каждая игра – тест, что нам нужно еще наработать. (Александр Рогулев)

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