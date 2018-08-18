Олег Кононов: "Я знаю, что "Арсенал" у ЦСКА в гостях еще не выигрывал"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что не думает об отрицательной статистике. По его словам, он знает соперника.

– Я знаю, что "Арсенал" у ЦСКА в гостях еще не выигрывал, – отметил Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Но это никак не влияет. Мы готовимся к матчу и не смотрим на то, что было раньше. Хотя знаем статистику, но не уделяем этому внимание.

– В прошлом туре, победив, вы преодолели психологический барьер?

– То, что забили, хорошо. Психологический барьер – тема сложная. Нет смысла об этом говорить. То, что будет дальше, увидим.

Соперника мы знаем. Конечно, много новых игроков. Однако команда по-прежнему агрессивна, с тем же идеями, что и раньше. Поэтому ожидаем сложной игры, но смотрим, в первую очередь, на себя.