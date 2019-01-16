Олег Кононов: "Я не смог бы дать Пантелееву той практики, которую даст "Рубин"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал уход в казанский "Рубин" полузащитника Владислава Пантелеева, который уже отметился голом в товарищеском матче с "Диошдьером".

– Видели гол Пантелеева за "Рубин"? Не жалеете, что он ушел из "Спартака"?

– Гола не видел, но я знаю, как он бьет штрафные. Этому парню нужно играть. У "Спартака" есть опция первостепенного выкупа, точно так же, как и с Гулиевым. Если парень играет, мы имеем право выкупить его обратно за определенные отступные. Пантелееву 22 года, ему нужно играть в премьер-лиге – в ФНЛ он уже себя зарекомендовал. Кто у нас есть в центральной линии? Зобнин, Фернанду, Глушаков, Гулиев, молодые Игнатов и Умяров.

Я просто не смог бы дать Пантелееву той игровой практики, какую даст "Рубин". Мы пошли тем же путем, как и с Джано и Тимофеевым. В моем понимании, футболисты всегда должны играть. Те, кто не проходит в основную команду – в дубле, во второй команде. Если они переросли уровень второй команды, нужно отдавать их в аренду и смотреть, как они там прогрессируют. Аренда с Пантелеевым не прошла, но прошел другой вариант. (Александр Рогулев)

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