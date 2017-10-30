Олег Кононов: "Все в "Ахмате" понимают важность матча с "Анжи"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов сказал, что команда хорошо подготовилась к матчу 15-го тура чемпионата России против "Анжи". Специалист рассчитывает, что игроки смогут воплотить на поле его наработки.

- Хочется, чтобы был красивый футбол, который понравится нам и принесет нам положительный результат, - сказал Кононов в эфире канала "Наш футбол". - Мы провели хорошую подготовку. Все игроки понимают важность матча. Надеюсь, они воплотят на поле то, над чем мы работали.

- Насколько Балай готов к тому, чтобы выйти на поле?

- Он сегодня в запасе. Тренировался с командой 3 дня. По ходу игры посмотрим, выпустим ли его. Понятно, что он пока не может проводить на поле по 90 минут.

Трансляция матча "Ахмат" - "Анжи"