Олег Кононов: "Возможно, "Спартак" купит одного-двух игроков зимой"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что его команда, возможно, усилится одним-двумя игроками в зимнее трансферное окно.

- Изменения состава зимой? Не думаю, что они будут существенными, - сказал Кононов в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Может быть, один-два трансфера будут. Но у нас достаточно игроков, которые могут провести сезон на высоком уровне. Мне нужно хорошо поработать на сборах с ребятами.

Кто покинет "Спартак"? Буду рассматривать этот вопрос. Но я доверяю любому игроку и смотрю, как они работают каждый день. Роша был травмирован. Он только сейчас начал работать, как мы пришли. У него была реабилитация, поэтому сейчас нет достаточных кондиций. Ташаев хорошо работает, я ему дам шанс обязательно. Он мало играл - это психологически на него давит. В "Динамо" был ведущим игроком, а в "Спартаке" надо доказывать, что он сильнее на своей позиции. Это непросто, когда приходишь в команду, где все равны, а кто-то выше в классе. У него идет процесс адаптации. Надеюсь, он справится.

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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