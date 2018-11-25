Олег Кононов: "Верю во всех игроков "Спартака". Любой из них может выйти в стартовом составе"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов - о матче с "Крыльями Советов" (3:1) в 15-м туре чемпионата России.

- В первую очередь, я поблагодарил всех за победу. Неплохая игра. Были хорошие моменты, которые нам бы хотелось видеть (в дальнейшем). Не могу сказать, что были провалы, но игру надо улучшать. Первая победа всегда тяжелая. Я очень рад, – сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Сам по себе я человек позитивный и всегда верю только в лучшее. Верил только в победу. Так получилось, что мы ее сегодня добыли. У нас достаточно хорошая скамейка запасных. Я во всех игроков верю. Любой из них может выходить в стартовом составе

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