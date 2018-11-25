16:17 | Футбол — РПЛ

Олег Кононов: "Верю во всех игроков "Спартака". Любой из них может выйти в стартовом составе"

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов - о матче с "Крыльями Советов" (3:1) в 15-м туре чемпионата России.

- В первую очередь, я поблагодарил всех за победу. Неплохая игра. Были хорошие моменты, которые нам бы хотелось видеть (в дальнейшем). Не могу сказать, что были провалы, но игру надо улучшать. Первая победа всегда тяжелая.  Я очень рад, –  сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Сам по себе я человек позитивный и всегда верю только в лучшее. Верил только в победу.  Так получилось, что мы ее сегодня добыли.  У нас достаточно хорошая скамейка запасных. Я во всех игроков верю. Любой из них может выходить в стартовом составе

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Спартак - Крылья Советов

 

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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