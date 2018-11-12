Олег Кононов: "Вера в успех есть. Осталось только реализовать потенциал на поле"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов​ в интервью клубной пресс-службе рассказал о целях команды на сезон.

– ЦСКА сейчас возглавляет белорус Виктор Гончаренко. Вы тоже много играли в Белоруссии, начинали там тренировать. Вам приятно, что главное дерби в России становится дуэлью представителей белорусской школы?

– Я не представитель белорусской школы. Я много лет жил и играл в Белоруссии, начинал там тренировать, но я россиянин: родился в Курске, учился в Смоленском университете физкультуры, лицензии получал в России. Отношения у меня с Белоруссией отличные, сын от первого брака работает тренером в БАТЭ.

С Виктором Гончаренко мы встречались, когда он еще руководил "Кубанью", а я – "Краснодаром". У нас и тогда были яркие матчи, а теперь наша дуэль выходит на новый московский уровень.

– Какие задачи ставят перед вами на текущий сезон?

– Чемпионат у нас довольно ровный, ничего еще не потеряно. Нужно побеждать в каждом матче. Для меня эти цели очевидны, спокойно к ним отношусь. Вера в успех есть. Характер – тоже. Футболисты, уверен, готовы развиваться. Осталось только реализовать потенциал на поле.