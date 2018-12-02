Олег Кононов: "Важно, что победили в матче, где нужно было терпеть"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал победу в дерби над "Локомотивом"​ (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России.

– Думаю, это было настоящее дерби, где никто не хотел уступать. Содержание игры оставляет желать лучшего. Но победа важна сама по себе. Так как это только третья моя игра на посту главного тренера "Спартака", поэтому принципиально, что победили в матче, где надо было терпеть, отдавая все свои силы. Эта победа была бы не такая значительная, если бы мы владели преимуществом и игрой, – сказал Кононов на пресс-конференции. (Александр Рогулев)