Олег Кононов: "В три центральных защитника играть не будем"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал об новичках команды, а также приоритетной тактике игры в обороне в оставшейся части нынешнего сезона.

– Как вписываются в игру "Спартака" новички – Гулиев и Айртон?

– Замечательно! То, что я ожидал от Аяза, он все это сейчас демонстрирует. С каждой тренировкой он набирает форму. То же самое по Айртону. Я уже говорил, это молодой парень, который в 21 год стал одним из лучших игроков левого фланга в бразильской Серии А. Он подходит под наш стиль. Сейчас Айртон адаптируется. Да, ему не хватает общения с игроками. Но он уже учит русский язык вместе с репетитором.

– Писали, что его привез в Россию бывший спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов.

– Нет, не Попов.

– В том же "Флу" Айртон играл на фланге в схеме 3-5-2. В связи с этим вопрос: "Спартак" может перейти на игру в три центральных?

– С тремя центральными мы играть не будем – только четыре защитника. Но Айртон может играть не только на левом фланге, но и на правом, на тренировках мы уже его использовали справа. В Бразилии он тоже там периодически играл. (Александр Рогулев)

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