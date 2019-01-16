Олег Кононов: "В "Спартаке" достаточно игроков, усиления не требуется"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что состав команды укомплектован, и в усилении не нуждается.

– В команде сейчас много молодежи, довольны их работой в Дубае?

– Да, доволен. В какой-то степени я даже не ожидал, что ребята так впишутся в коллективную игру. По технической подготовке, тактической они не слабее тех игроков, которые уже давно играют в "Спартаке". Да, в физическом плане они могут уступать, но минимально. Они держат уровень наравне с игроками основного состава.

– На второй день вы собрали всю молодежь здесь, в лобби отеля, и о чем-то долго разговаривали. Рассказов говорил вы даже за жизнь успели пообщаться.

– То, о чем я говорил – это наш, внутренний разговор. Но я всегда стою на том, что молодого футболиста очень важно поддержать.

– В составе команды сейчас 19 человек. Этого плюс молодежи хватит для борьбы за чемпионство и Кубок?

– Конечно хватит! Вы только представьте – 19 человек и молодежь. Состав достаточен, чтобы уверенно пройти оставшуюся часть сезона.

– То есть усиления вам не нужно?

– Думаю, что нет. (Александр Рогулев)

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