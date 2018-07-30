Олег Кононов: "В прошлом сезоне игра "Арсенала" строилась через Дзюбу. Мы исходим из других принципов"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов после матча с "Динамо" (0:0) в первом туре чемпионата России рассказал, как изменилась команда в сравнении с прошлым сезоном.

- Понятно, что у каждого тренера есть свои принципы ведения игры. У Миодрага Божовича были свои, у меня - свои. Здесь определенные перестроения есть. Плюс, если брать концовку прошлого чемпионата, то, понятно, был Артем Дзюба, и через него строилась игра. Он был той фигурой, через которую шла вся игра "Арсенала". Здесь у нас такого нет - мы исходим из других принципов в атаке, - сказал тренер на послематчевой пресс-конференции. - Здесь нужно... не хочется говорить, что время. Хочется быстрее, чтобы были моменты, чтобы забивали больше. Нам нужно забивать. Мы должны были забить хотя бы один гол из тех моментов или полумоментов, которые у нас были. Желательно это делать, потому что соперник будет сразу же раскрываться. Мы готовы к тому, чтобы соперник раскрывался. У нас достаточно быстрые игроки.

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