Олег Кононов: "В матче против "Ростова" проводили плановые замены"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита" заявил, что в предыдущей игре с "Ростовом" красно-белые проводили плановые замены.

- В матче с "Ростовом" у нас были плановые замены с учетом игры, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Мы оставили центральных защитников. А группу атаки и полузащиты поменяли. Мы очень активно начали игру во втором тайме, не давали сопернику уходить в атаки и создавали свои моменты.

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