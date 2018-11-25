Олег Кононов: "В бой идут одни старики" – отличный фильм, сегодня так оно и было"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал выбор стартового состава в победном матче 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1). По его словам, все хотят играть.

– Почему сделали ставку на Глушакова, Реброва, Ещенко, Комбарова, выпустив игроков по схеме "В бой идут одни старики плюс Ломовицкий". Понимали, что вызовете недовольство у части фанатов?

– Ломовицкий очень талантливый игрок. И вообще молодежь в первой команде очень талантливая, Академия и селекция работает очень хорошо. "В бой идут одни старики", – замечательный фильм и выражение. Возможно, так оно и было. Я кое-кому так и говорил дословно до игры. Может, вы рядом стояли?

Состав сложно сейчас ставить, все хотят играть. Были игроки, которые не попали в заявку. Не могу сказать, что они обиделись, но они выражали определенные эмоции, и мне это очень нравится. Главное, чтобы не было равнодушия. Надеюсь, все ребята будут хорошо работать и доказывать. Мои принципы они уже узнают. Хочу, чтобы принцип был такой: "Играет тот, кто сильнее". (Александр Рогулев)