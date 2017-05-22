Олег Кононов: "У "Терека" будет связь с академией. Нужно поднимать уровень футбола в России"

Новый главный тренер "Терека" Олег Кононов в интервью официальному сайту клуба рассказал, как будет проходить подготовка команды к новому сезону чемпионата России. Также специалист отметил, что тренерский штаб клуба будет плотно сотрудничать с дублирующей и юниорскими командами грозненского клуба.

– Как команда будет готовиться к новому сезону? Каков график сборов?

– У нас будет два сбора в Австрии, – сказал Кононов. – Первый сбор пройдет с 9 по 20 июня, планируем провести два матча, 16 и 20 числа. На сборы отправится 25 футболистов, вероятно, 5-6 игроков будут в сборных, возьмем молодых футболистов с дубля. Возможно, уже подпишем кого-то из новичков, несколько футболистов клуб покидают в связи с истечением сроков контрактов.

Второй сбор пройдет с 24 июня по 5 июля, на этом сборе планируем провести пять матчей. Затем приедем в Грозный и продолжим подготовку к старту чемпионата. Хотим провести еще один товарищеский матч на "Ахмат-Арене".

– Кто будет помогать вам в тренерском штабе?

– Будет четыре тренера, приедет тренер вратарей, знаю, что в клубе есть очень хороший тренер Рамзан Цуцулаев, у нас будет серьезная программа, они будут работать с вратарями вдвоем. Будет тренер по физической подготовке из Испании и еще один тренер из Испании. Также будет тренер-россиянин в роли помощника. В штабе также останутся Игорь Ледяхов и Иса Байтиев.

– Сегодня вы довольно детально знакомились с "Ахмат-Ареной", если будет свободное время, планируете ли посещать клубную академию футбола "Рамзан"?

– Конечно, думаю, мы обязательно встретимся, более того, наметим определенную совместную программу. Я познакомлюсь с тем, как работает академия, по каким принципам, ознакомлю их со своими принципами работы и игры. Любой тренер из академии сможет приезжать и смотреть тренировки.

Кроме того, мои ассистенты будут уделять большое внимание дублирующему составу, возможно и последней возрастной группе академии, переходящей в дубль. В деятельности в "Тереке" у меня есть определенная задумка, система работы, поставить процесс так, чтобы была плотная связь академии, дублирующей команды и основного состава. Нам нужны российские футболисты, нужно поднимать уровень футбола в России и в республике. Только совместная работа всех клубных команд и академии сможет привести к повышению уровня игры и качества игроков.